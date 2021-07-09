Стало відомо, хто очолив президентські рейтинги в Україні

Чинний глава держави Володимир Зеленський та п'ятий президент Петро Порошенко лідирують у президентському рейтингу. Якби вибори відбувалися наступної неділі, то за Зеленського проголосували б 28,8% тих, хто визначився і піде голосувати, за Петра Порошенка – 18,4%, повідомляє Обозреватель.

У другому турі за Зеленського готові проголосувати 60%, за Порошенка – 40%. Як відомо, у другому турі президентських виборів у 2019 році за Володимира Зеленського проголосували 73,22%, за Петра Порошенка 24,45%.

Зеленський та Порошенко лідирують у президентському рейтингу. Джерело: SOCIS

У другому турі за Зеленського готові проголосувати 60%, за Порошенка – 40%. Джерело: SOCIS

Інші кандидати: Ігор Смешко – 10,3%, Юлія Тимошенко – 8,5%, Юрій Бойко – 7,9%, Володимир Гройсман – 4,2%, Дмитро Разумков – 4,1%, Євген Мураєв – 3,9%, Віктор Медведчук – 3,4%, Олег Ляшко – 1,9%, Віталій Кличко – 1,9%, Олег Тягнибок – 1,2%, Кіра Рудик – 0,7%.

У рейтингу політичних партій лідирують "Слуга народу" (24,8% від тих, хто визначився і готовий голосувати) та "Європейська Солідарність" (18,1%). За ОПЖЗ готові голосувати 13,3%, ВО "Батьківщина" – 10,8%, "Сила і честь" – 8,3%, "Українська стратегія Гройсмана" – 4,9%, ВО "Свобода" – 3,6%, Партія Шарія – 2,9%, "Голос" – 2,9%, "Наші" – 2,1%, "Радикальна партія Олега Ляшка" – 2,0%, "За майбутнє" – 1,6%, "Опозиційний блок" – 1,5%, ПроПозиція – 0,7%.

Партію "Європейська Солідарність" вважають реальною опозицією до влади 29,5%. 24,8% назвали опозицією партію ОПЗЖ, "Батьківщину" – 13,7%, "Голос" – 4,5%.

У рейтингу політичних партій лідирують "Слуга народу" та "Європейська Солідарність". Джерело: SOCIS

Водночас більшість українців відчуває негативні емоції в оцінці ситуації в державі та дій влади. Відповідальність за ситуацію в країні 35% опитаних покладають на президента Зеленського, 32,2% на уряд, 18,9% на Верховну Раду, 1,9% на опозицію.

Відповідальність за ситуацію в країні 35% опитаних покладають на президента. Джерело: SOCIS

Більшість українців відчуває негативні емоції в оцінці ситуації в державі. Джерело: SOCIS

На запитання "Які емоції чи почуття ви переважно відчуваєте зараз до нинішньої влади в країні" 42,3% вказали розчарування, 16,7% – тривогу, 9,3% байдужість, 8,8% відчай, 6,1% страх, 5,4% ненависть. Надію відчувають 22,3%, оптимізм 7,6%, цікавість 3,8%, симпатію 3,2%, упевненість 2,1%, гордість 1,5%.

Респондентам пропонували вибрати кілька варіантів відповіді на це запитання. Загалом негативні емоції до влади відчувають 88,6% людей, позитивні удвічі менше.

62,4% опитаних вважають, що події в країні розвиваються у неправильному напрямку, 26,4% – у правильному.

58,8% українців відзначили, що рівень життя людей за президента Зеленського погіршився, 52,2% також відзначають погіршення стану економіки. Покращення побачили 7,2% респондентів, економічне зростання відзначають 9% опитаних.

58,8% українців відзначили, що рівень життя людей за президента Зеленського погіршився. Джерело: SOCIS

У вирішенні питання Криму і Донбасу 64,2% вважають, що за Зеленського нічого не змінилось, 26,4% респондентів відзначають погіршення ситуації, 6,3% вважають, що ситуація покращилась.

Опитування проведене 25 –30 червня 2021 року. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей.

Загалом було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне опитування САТІ (Computer Assisted Telephone Interviewing) з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%