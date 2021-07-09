Оприлюднили рейтинг партій, які лідирують в електоральному рейтингу

П'ять партій - "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Опозиційна платформа - За життя", "Батьківщина", "Сила і честь", - подолали б п'ятивідсотковий бар'єр, якби вибори до Верховної Ради проходили в найближчу неділю, про це посилаючись на результати соціологічного дослідження центру SOCIS, проведеного 25-30 червня 2021 року, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За даними соцопитування, серед тих, хто визначився і підуть на вибори, 24,8% опитаних готові підтримати "Слугу народу", 18,1% - "Євросолідарність", 13,3% - ОПЗЖ, 10,8% - "Батьківщину" , 8,3% - партію "Сила і честь".

При цьому політсила "Українська стратегія Гройсмана" отримала б підтримку 4,9% українців, партія "Свобода" - 3,6%, партія Шарія - 2,9%, партія "Голос" - 2,9%, партія "Наші" - 2,1%, Радикальна партія Ляшка - 2%, партія "За майбутнє" - 1,6%, "Опозиційний блок" - 1,5%, "Пропозиція" - 0,7%. За іншу політсилу віддали б голос 2,6% опитаних.

Відповідаючи на питання, хто зараз є "реальною опозицією" для нинішньої влади в Україні, 29,5% назвали "Євросолідарність", 24,8% - ОПЗЖ, 13,7% - "Батьківщину", 4,5% - "Голос" , 1,8% - іншу партію.

Дослідження проводилося методом телефонного опитування САТІ (computer assisted telephone interviewing) з використанням планшетів. Було опитано 2000 респондентів віком від 18 років на всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій Криму та ОРДЛО. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення.

Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал з ймовірністю 0,95): (довірчий інтервал): +/- 2.4% для показників близьких до 50%, +/- 2.1% для показників, близьких до 25%, похибка +/- 1.5% - для показників близьких до 10% і +/- 1.1% - для показників, близьких до 5%.