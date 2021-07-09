"Голосіївського стрілка" відправили в СІЗО

Суд обрав запобіжний захід так званому "голосіївському стрілку". Мова про чоловіка, який днями влаштував стрілянину в Голосіївському районі Києва, повідомляє РБК-Украина.

"Клопотання задовольнити. Застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного. Ухвала може бути оскаржена" , - заявила суддя.

Підозрюваного у пораненні поліцейського та цивільного арештували на 60 діб.

Нагадаємо, 7 липня в одній з багатоповерхівок Голосіївського району столиці чоловік забарикадувався у квартирі та відкрив стрілянину. Пострілом з рушниці через двері він поранив поліцейського та цивільного.

Для затримання стрілка довелося кликати спецназ.

Автор: Дмитро Левицький