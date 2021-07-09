Держпродспоживслужба скасує величезний штраф для "Нової пошти"

Керівник Держпродспоживслужби Владислава Магалецька повідомила 9 липня, що гігантський штраф, накладений на «Нову пошту», буде скасовано і пообіцяла «розібратися» з винуватцями скандалу.

"Ніколи не роблю передчасних заяв, допоки детально не розберуся в ситуації. Знаю про суспільний резонанс навколо багатомільйонного штрафу, який співробітники Держпродспоживслужби в Харківській області, наклали на «Нову пошту». Вчора цілий день займалася цим питанням: проводила внутрішнє розслідування, ознайомилася з відеофіксацією, консультувалася з юристами", - написала Магалецька в Facebook.

Як повідомлялося, Держпродспоживслужба Харківської області наклала майже на 326 млн грн. штрафу на «Нову пошту» в зв'язку зі скаргою клієнта про зіпсовану посилку вартістю 500 грн.

"Такого штрафу не буде. Бо він неадекватний порушенню. Юристи готують відповідне рішення. Сьогодні буду мати особисту зустріч із представниками "Новою пошти" та бізнес-спільноти", - додала глава Госпродпотребслужби.

Вона пообіцяла розібратися з "винуватцями" скандалу.

"Мене особисто цікавлять мотиви такого рішення.Наголошую: в ДПСС ніхто не буде "рвати" бізнес поки я очолюю цю структуру", - повідомила керівник відомства.