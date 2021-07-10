В Кувейте зафиксировали 70 градусов жары

Температура повітря на сонці в Кувейті піднялася до 70 градусів за Цельсієм, а в тіні зафіксували 53,3 градуса спеки, повідомляє Лента.Ру.

Відзначається, що це найспекотніше літо в еміраті Близько Сходу за останні 70 років. Такі екстремальні температури обумовлені тропічним місцем розташування Кувейту, а також сезонною індійською депресією - тропічним циклоном в Індійському океані.

У Перській затоці влітку традиційно настає сезон сильних вітрів через велику різницю між атмосферним тиском та індійською сезонною депресією. Як вважають вчені, середні літні температури в еміраті через 50 років можуть досягти 60 градусів.

При цьом в департаменті метеорології при Генеральному управлінні цивільної авіації Кувейту не підтвердили 53-градусну спеку. Як вважають синоптики, йдеться про те, що термометри в машинах могли показувати до 70 градусів за Цельсієм.