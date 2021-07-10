У "Борисполі" силовики перехопили велику партію бурштину

Правоохоронці перекрили канал збуту бурштину до Китаю, при цьому вилучивши близько 300 кг каменю в міжнародному аеропорту "Бориспіль", повідомляє Інтерфакс-Україна.

Фото: gp.gov.ua

"Встановлено, що на складі тимчасового зберігання ДП" Міжнародний аеропорт "Бориспіль" розміщено 13 картонних коробок, в яких містяться мішки з речовиною природного походження жовтого і коричневого кольору з різними відтінками, за зовнішнім виглядом має ознаки необробленого і обробленого дорогоцінного каміння різного розміру і форми - бурштину" , - йдеться в повідомленні пресслужби Офісу генерального прокурора України.

Фото: gp.gov.ua

Відзначається, що сонячний камінь, згідно з митною декларацією, громадянин України переміщував в несупроводжуваному багажі в Китайську Народну Республіку з відміткою "особисті речі" вагою майже 300 кг.

Фото: gp.gov.ua

Вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно, а також триває встановлення осіб, причетних до злочинної діяльності.