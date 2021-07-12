У найдорожчому смартфоні Xiaomi знайшли секретний режим

Xiaomi Mi 11 Ultra отримав спеціальний режим енергозбереження. Про це повідомляє видання PiunikaWeb, повідомляє Лента.Ру.

Нововведення з'явилося в новій версії оболонки для Android MIUI 12.5, що випускається для смартфонів Xiaomi, Redmi і Poco. Режим, який був розсекречений ентузіастами, відключає основний дисплей телефону, залишаючи працюючим лише додатковий, який знаходиться на задній панелі.

В даному режимі користувач може лише отримувати повідомлення з додатків і приймати дзвінки. За словами представників компанії, в цьому випадку телефон може пропрацювати на одному заряді батареї до 14 діб. Повідомляється, що Super Power Saver доступний тільки на Mi 11 Ultra, який є найдорожчим серійним смартфоном Xiaomi.

Для того, щоб активувати Super Power Saver, потрібно оновити MIUI до версії 12.5, зайти в налаштування додаткового екрану і перевести повзунок режиму в активне положення. На даний момент нова функція доступна лише користувачам з Китаю, однак найближчим часом MIUI 12.5 буде доступна по всьому світу.

Представлений в березні Xiaomi Mi 11 Ultra отримав 6,81-дюймовий AMOLED-дисплей, процесор Snapdragon 888 з підтримкою 5G, від восьми гігабайт оперативної і від 256 гігабайт вбудованої пам'яті. Крім основного екрану девайс має додатковий, розташований на задній панелі. Вартість флагмана починається з 6000 юанів або близько 69 тисяч рублів.