Трамп впевнений, що виграє справу проти американських соцмереж
Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що вірить в успіх поданого за його участі позову проти найбільших американських соцмереж, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"У них є імунітет проти неймовірної кількості речей. Однак проти цього позову імунітету у них немає, тому що вони порушили Конституцію. Це безпрецедентне порушення", - сказав він в ефірі Fox News, кажучи про соцмережах.
Крім того, Трамп повідомив, що визначився, чи буде балотуватися на наступних президентських виборах.
"Поки що не можу повідомити про рішення", - додав він.
Раніше в липні Трамп, як повідомлялося, заявив, що вирішив взяти участь в подачі колективного позову до суду проти компаній Google, Twitter і Facebook, в яких його сторінки наразі заблоковані.