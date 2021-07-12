Трамп впевнений, що виграє справу проти американських соцмереж

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що вірить в успіх поданого за його участі позову проти найбільших американських соцмереж, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У них є імунітет проти неймовірної кількості речей. Однак проти цього позову імунітету у них немає, тому що вони порушили Конституцію. Це безпрецедентне порушення" , - сказав він в ефірі Fox News, кажучи про соцмережах.

Крім того, Трамп повідомив, що визначився, чи буде балотуватися на наступних президентських виборах.

"Поки що не можу повідомити про рішення" , - додав він.

Раніше в липні Трамп, як повідомлялося, заявив, що вирішив взяти участь в подачі колективного позову до суду проти компаній Google, Twitter і Facebook, в яких його сторінки наразі заблоковані.