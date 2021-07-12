НБУ відсудив у Жеваго Білоцерківську ТЕЦ

Господарський суд Київської області 22 червня задовольнив позов Нацбанку до ПрАТ "Білоцерківська теплоелектроцентраль" і в рахунок погашення заборгованості банку "Фінанси та кредит" з рефінансування на 1,5 млрд грн вирішив стягнути з відповідача на користь позивача єдиний майновий комплекс ТЕЦ, а також обладнання, інвентар і транспорт, повідомляє Finbalance.

Суд вирішив, що майно має бути продано "на публічних торгах у рамках процедури виконавчого провадження, передбаченого Законом України "Про виконавче провадження", за ціною, встановленою на рівні не нижче за звичайні ціни на цей вид майна на підставі оцінки суб'єкта оціночної діяльності на стадії оцінки майна при проведенні виконавчих дій".

Білоцерківську ТЕЦ пов'язують з Костянтином Жеваго - власником і збанкрутілого банку "Фінанси і кредит".

За даними Нацбанку, на початок листопада 2019 року борг банку з рефінансу становив 6,7 млрд грн.