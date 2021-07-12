У Китаї обвалилася будівля готелю, під завалами люди

У понеділок, 12 липня, в місті Сунчжоу, Китай, обвалилася будівля готельного комплексу "Сицзі Кайюань". В результаті постраждали вісім осіб, ще один чоловік загинув від отриманих травм, повідомляє Обозреватель.

Зараз служби порятунку розгрібають уламки, щоб звільнити людей, що опинилися в пастці.

Трьом врятованим людям медики надали термінову допомогу, госпіталізувавши до лікарні, ще четверо перебувають у стабільному стані.

За інформацією від поліції міста, зниклими вважаються не менше десяти осіб. Причини обвалення будівлі поки невідомі, розглядаються версії підриву. Також адміністрація готелю поки не надає інформації про те, яка кількість постояльців знаходилося в готелі на момент НП.