Англія, незважаючи на приріст числа хворих COVID-19, хоче скасувати обмеження

Влада Великої Британії у понеділок заявила, що Англія наприкінці цього тижня перейде до фінальної стадії зняття обмежень, впроваджених у зв'язку з пандемією коронавірусу, повідомляє "Интерфакс".

"Ніколи не буде ідеального часу для цього кроку, тому що ми просто не можемо викорінити цей вірус - хочемо ми цього чи ні, коронавірус нікуди не дінеться", - сказав міністр охорони здоров'я країни Саджид Джавід, коментуючи плани уряду.

Із 19 липня в Англії буде дозволено не носити маски у деяких громадських місцях, буде знято обмеження на зібрання і частково скасовано соціальне дистанціювання. Також будуть зняті обмеження на кількість відвідувачів у ресторанах та нічних клубах.

Однак міністр рекомендував англійцям використовувати сертифікати про вакцинацію проти вірусу, щоб убезпечити себе.

При цьому, за даними британського уряду, у країні зростає кількість заражень коронавірусом. За останню добу зафіксовано понад 34,4 тис. випадків, шестеро осіб померли. Добовий приріст залишається стабільно високим.

Загалом за час пандемії у Великій Британії зафіксовано понад 5,1 млн випадків заражень коронавірусом, понад 128 тис. пацієнтів померли, а 4,36 млн осіб перехворіли та одужали.