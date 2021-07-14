Топ-10 кращіх б/у автомобілів з ціною $10 тисяч

В останні місяці попит на старі автомобілі зростає, а пропозиція падає, а це означає, що ціни підскочили. Так, в США вартість вживаних авто виросли майже на 30% у порівнянні з тим же періодом роком раніше, повідомляє Обозреватель.

Але це не означає, що зараз не можна знайти безпечну і надійну стару машину за відносно скромною ціною. Ресурс Cars.com﻿ підібрав хороші автомобілі різних типів і розмірів із середнім прейскурантом близько $10 тисяч станом на червень.

Kia Soul 2014-15 років випуску

Тип: Чотиридверний, п'ятимісний хетчбек

Середня ціна: близько 11 000 – 12 000 доларів США.

Soul був перероблений у 2014 році, але залишився квадратним хетчбеком SUVish. Цього достатньо, щоб працювати як малолітражний позашляховик, якщо вам не потрібен повний привід. Оновлення зробили його більш досконалим з точки зору плавності ходу, зниження шуму і якості салону, ніж у попередніх моделях.

2014 Kia ​​Soul. Джерело: cars.com

Chevrolet Volt 2012-13 років випуску

Тип: Чотиридверний, чотиримісний гібридний хетчбек.

Середня ціна: близько 9 500-10 500 доларів США.

Якщо ви хочете більшу частину часу їздити на електроенергії, то гібрид Chevrolet Volt може бути для вас. Його електродвигун має потужність 149 кінських сил. Повна зарядка акумулятора займає від 10 до 12 годин у побутовій розетці на 120 вольт або близько чотирьох годин в розетці на 240 вольт. Відносно важкий автомобіль, Volt відчуває себе солідно на дорозі, з плавним ходом і тихою кабіною, хоча газовий двигун-генератор дещо гуде при використанні.

2012 Chevrolet Volt. Джерело: cars.com

Mazda 3 2012-13 років випуску

Тип: чотиридверний, п'ятимісний седан або хетчбек

Середня ціна: близько 9500 – 11000 доларів.

Незважаючи на відносно скромний стиль в ті роки, Mazda 3 – це вибір для задоволення від водіння з її чіткою керованістю, стійкою їздою і вибором двигунів. Mazda пропонувала компактний автомобіль у багатьох варіантах – у вигляді седана або хетчбека з чотирма доступними чотирициліндровими двигунами, механічною або автоматичною коробкою передач і декількома рівнями обробки салону.

2012 Mazda 3. Джерело: cars.com

Toyota Corolla 2012-13 років випуску

Тип: Чотиридверний, п'ятимісний седан

Середня ціна: близько 10 000 – 11 000 доларів США.

Corolla 2012-13 залишається солідним седаном, але у нього грубуватий 1,8-літровий чотирициліндровий двигун, і в більшості прикладів ви знайдете олдскульну (навіть для свого часу) чотириступінчасту автоматичну коробку передач. Основна причина розглянути ці авто – їхня заслужена репутація майже куленепробивної надійності. Якщо ви шукаєте недорогий приміський автомобіль, це може мати вирішальне значення.

2013 Toyota Corolla. Джерело: cars.com

Toyota Prius 2012-13 років випуску

Тип: чотиридверний, п'ятимісний гібрид або гібридний хетчбек.

Середня ціна: близько 10 500-12 500 доларів США.

Prius – піонер газо-електричних гібридних автомобілів. А хетчбек третього покоління зберіг ексцентричний дизайн всередині і зовні. Інтер'єр підходить для сімейного відпочинку, його місткість близька до середнього автомобіля. Але невисока потужність, нечітке рульове управління і німі рекуперативні гальма роблять його автомобілем для покупців, які більше дбають про пробіг, ніж про керованість.

2013 Toyota Prius. Джерело: cars.com

Chevrolet Equinox і GMC Terrain 2012-13 років випуску

Тип: Чотиридверний п'ятимісний позашляховик

Середня ціна: близько 10 000 – 11 000 доларів США (Equinox) або 11 000 – 12 000 доларів США (Terrain).

Якщо ви дійсно хочете компактний позашляховик і задаєтеся питанням, чи зможете ви отримати за цією ціною хороші показники надійності і безпеки, то ось вам Equinox і Terrain – компактні близнюки від материнської компанії GM. Незважаючи на те, що вони практично ідентичні внутрішньо, позашляховики дуже розрізняються за зовнішнім виглядом, але обидва міцні.

2013 GMC Terrain. Джерело: cars.com

Buick LaCrosse 2012 випуску

Тип: Чотиридверний, п'ятимісний седан

Середня ціна: 12 000 доларів США.

Преміум-модель LaCrosse – це "підліток" за розміром, не такий великий, як більшість звичайних повнорозмірних седанів того часу, але більш зручний і солідний, ніж типовий автомобіль середнього розміру. У нього гарний тихий салон з якісними матеріалами та такими деталями, як прострочена оббивка приладової панелі і обтягнуті тканиною стійки даху.

2012 Buick LaCrosse. Джерело: cars.com

Buick Regal 2012-13 року випуску

Тип: Чотиридверний, п'ятимісний седан

Середня ціна: близько 10 000 – 12 000 доларів США.

Менший, ніж LaCrosse, але не зовсім компактний. Regal – зручний, стильний седан середнього розміру з європейським смаком, який є кроком вперед у порівнянні зі звичайними седанами. Модель 2012 року принесла новий 2,4-літровий м'який гібридний чотирициліндровий двигун зі збільшеним пробігом.

2012 Buick Regal. Джерело: cars.com

Ford Fusion 2013 року випуску

Тип: Чотиридверний, п'ятимісний седан

Середня ціна: близько 11000 доларів США.

У 2013 році Fusion зазнав повного редизайну та оновлених технічних характеристик, при цьому було збережено відмінну ходову частину седана і керованість вище середнього. Ford також запропонував Fusion Hybrid з великим пробігом.

2013 Ford Fusion. Джерело: cars.com

Mazda 6 2012-13 року випуску

Тип: Чотиридверний, п'ятимісний седан

Середня ціна: близько 8 000 – 10 000 доларів США.

Mazda 6 – це спортивний вибір серед седанів середнього розміру з більш спритним і гострим рульовим керуванням, а також більш стильним зовнішнім виглядом, ніж у більш м'яких конкурентів того часу. Він пропонує добре оброблений, місткий салон і обсяг багажника вище середнього для свого класу.