В "ДНР" хочуть обкласти населення новими "податками"

На підконтрольній терористам "ДНР" території можуть запровадити реєстрацію самозайнятих жителів, повідомляє Деловая столица.

З такою пропозицією виступив «молодіжний парламент» із посиланням на сепаратистський ресурс бойовиків.

Там розповіли, що провели соцопитування серед 428 фізичних осіб, які займаються такою економічною діяльністю.

"За його результатами, дані особи готові зареєструватися, щоби сплачувати податок до бюджету. Проаналізувавши опитування, торговельні майданчики, інтернет-ресурси, які містять оголошення і рекламу послуг, передбачається, що як платника на професійний дохід у перший рік після прийняття даних пропозицій буде зареєстровано більше 10 тисяч осіб" , — заявив один із ініціаторів проекту Артур Гасанов.

Пропонується включення в «систему оподаткування ДНР» податку на професійний дохід для самозайнятих осіб. Інститут самозайнятості пропонується поширити на такі види діяльності: надання косметологічних послуг на дому, надання фото- та відеопослуг, здача житла в оренду подобово та погодинно, а також надання послуг репетиторства.

За ухвалення пропозиції в першому читанні проголосували 30 «молодіжних депутатів», присутніх на засіданні. Далі ініціатива повинна пройти процедуру другого читання, після чого буде спрямована на розгляд до профільного комітету «Народної ради ДНР».

У «ДНР» не приховують, що орієнтуються на досвід Росії, де вже є спеціальні податковий режим для самозайнятих. Так, у РФ фізичні особи та індивідуальні підприємці можуть платити з доходів від самостійної діяльності тільки податок за пільговою ставкою — 4 або 6%. В іншому випадку є ризик отримати штраф за незаконну підприємницьку діяльність.