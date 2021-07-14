Обід за гороскопом - який треба приготувати саме вам

Овнам для відновлення енергії підійде рагу з квасолі й інших овочів, для Риб приготуйте спагеті – вони задумливо намотуватимуть їх на виделку і мріятимуть, а Тельцям, які обожнюють поїсти, потрібно віддати перевагу курячим котлетам, повідомляє Сегодня.

Обід – найважливіший прийом їжі, саме від його поживності залежить, як багато ми з'їмо під час вечері. А вона, як відомо має бути порівняно легкою. Розберемося, який обід потрібно приготувати, згідно з вашим знаком зодіаку. Якщо до основної страви захочеться салат, то він теж є для кожного з нас.

Овен – овочеве рагу з квасолею

Прекрасна білкова страва для пристрасних, палких, активних натур. Овну щоразу потрібна підзарядка, адже свою енергію вони не шкодують. Квасоля – корисний білковий продукт – додасть сил для нових звершень. Боби можна урізноманітнити іншими овочами, бажано – болгарським перцем, томатами, зеленню. Якщо хочете додати до рагу гриби, то їх потрібно небагато.

Телець – курячі котлети з корисним гарніром

Тельці обожнюють поїсти трохи більше, ніж інші знаки зодіаку. Вони не замислюватимуться, скільки в страві калорій, чи збалансована вона. Легкі курячі котлети з овочевим гарніром – не картоплею – ідеальний варіант для Тельців, багатьом з яких варто було б частіше відмовлятися від жирної і шкідливої їжі.

Близнюки – гороховий суп-пюре з беконом

Ідеальна страва для мінливих Близнюків. Приготувати такий суп – справа не з легких, але він дуже смачний. Так буває і з представниками цього знаку: спочатку ти знаєш одну людину, а згодом розкриваєш її іншу сутність, часом дуже несподівану. Але тим не менше, ці люди завжди є душею компанії, в їхньому оточенні багато людей, які змогли розгадати двоїстість Близнюків.

Рак – салат з кальмарами і сиром

Дуже оригінальне, але смачне поєднання. Потрібно сказати, що Раки люблять солодощі, а ось кальцію їм може бракувати. Щоб якось переживати свої часті любовні захоплення і хвилювання, додайте до свого раціону якнайбільше продуктів з кальцієм. У хорошому сирі його багато, в кальмарі є залізо. Отже, заїдати стреси, до яких часто схильні Раки, краще таким салатом. Ну і звісно, не варто заправляти його майонезом, хіба що – грецьким йогуртом.

Лев – хороший стейк з овочами

Ці натури сильні емоційно та фізично, відповідно, і сильна система травлення у Левів теж присутня. До того ж життя у Левів завжди б'є ключем – адже вони мають встигнути всіх навчити життя, поділитися своїм неперевершеним досвідом і всім роздати поради. До хорошого шматка м'яса не забувайте якнайбільше зелені й овочів, прагніть балансу в усьому.

Діва – овочевий суп або суп на курячому бульйоні

Діва відома своєю любов'ю до всього натурального, свіжого, корисного. Їжа для Діви має підтримувати організм, а не навпаки. Їхній вибір – це овочеві супи. Але краще, звісно, коли це буде ідеально приготовлений курячий суп. Діви люблять чіплятися до всього з претензіями, але не зі зла, адже вони самі прагнуть ідеалу кожну хвилину. Ну хліб до цього супу теж постарайтеся подати не звичайний, а якийсь із висівками і горіхами. Ці люди люблять і в цьому відрізнитися.

Терези – запіканка з баклажанів і фаршем або грецька мусака

Вічний пошук балансу, висока концентрація, привабливість, постійні амбіції – все це про Терезів. Разом з цим – це величезні цінителі всього прекрасного, вони до нього тягнуться і їжа – не виняток. Їхній улюблений спосіб приготування їжі часто буває запікання, це справді смачно. Красива запіканка з баклажанами і фаршем їх цілком влаштує.

Скорпіон – риба під гострим соусом

Скорпіонам приписують складний характер. Ну і сперечатися з цим складно. Здебільшого це так. Разом з цим люди по-своєму унікальні та дуже уразливі. Запропонуйте Скорпіону рибу, в ній багато фосфору, а фосфор відповідає за роботу нервової системи і обмін речовин. Можливо, Скорпіони менше дратуватимуться з приводу і без. Ну і про гострий соус не забудьте – прекрасно відповідає їхній особистості.

Стрілець – гречана каша з куркою

Шукачі пригод і активісти, Стрільці не проти харчуватися на ходу, особливо на цьому не заморочуючись. Але їх потрібно зупиняти в цьому пориві й годувати все-таки чимось корисним і смачним. Чудова ідея – корисна гречка з куркою. Стрільці вміють бути вдячними і обов'язково пригостять вас смачним обідом у відповідь.

Козоріг – солянка

Ґрунтовний суп, в якому, здається, хаотично зібрано все і цього всього дуже багато. Чому це кращий обід для Козерогів? Тому що він насичує, а для них це важливо. А ще – солянка не терпить, коли її готують не за правилами. Козероги теж люблять не порушувати правил. Ці люди все-таки складні, але працьовиті, а такий обід їх наситить і повністю задовольнить.

Водолій – зрази

Це можуть бути зрази з м'ясом чи капустою, а ще краще – якщо зрази будуть з різними начинками, а за столом сидітимуть багато друзів. Водолії люблять, щоб навколо було шумно і щоб їхнє оточення могло відчути, коли Водолію хочеться усамітнення. Зрази – це смачна і ситна страва, виключно для обіду, на вечерю від них краще відмовитися. Коли запрошуватимете Водолія на обід – подбайте ще про декілька овочевих салатів.

Риби – спагеті

І не має значення, з чим будуть спагеті. Риби отримають задоволення, повільно намотуючи спагеті на виделку і задумливо дивлячись уперед. Коли Риби їдять, вони часто бувають відстороненими, занурюються в свої думки, зрозуміти які складно часом навіть самим Рибам. Звісно, ці люди вважають за краще морепродукти, тож беріть для спагеті саме їх.