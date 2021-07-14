McDonald's в Україні запустив сортування вторсировини

McDonald's інвестував 10 млн грн. в запуск проєкту сортування і переробки відходів в ресторанах мережі в Україні, повідомляє Кореспондент.

За інформацією Green Deal відвідувачі мережі швидкого харчування у 22 містах України тепер зможуть сортувати відходи та використану упаковку. Після сортування сміття відправляють на вторинне перероблення сировини.

Уточнюється, що спеціальні сортувальні станції з відповідними позначками встановлені в 85 ресторанах МакДональдз, крім закладів, розташованих в торгово-розважальних центрах. У найближчі два тижні це обладнання також встановлять на літніх терасах.

Сортувальні станції мають відповідні позначки для різних типів відходів. Вони розділені на п'ять фракцій: пластик, папір, стаканчики, рідина та інше.

Представники компанії уточнили, що вона має глобальне зобов'язання перейти на виробництво всіх пакувальних матеріалів з відновлюваної сертифікованої сировини, а також сировини, яку можна використовувати повторно.