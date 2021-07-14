Суд відкрив справу про банкрутство автобусного заводу "Богдан"

Господарський суд Запорізької області відкрив провадження в справі про банкрутство Дочірнього підприємства “Автобусний завод “Богдан”, повідомляє Finbalance.

За даними держреєстру, засновник цієї компанії - Дочірнє підприємство “Автоскладальний завод №2” Публічного акціонерного товариства “Автомобільна компанія “Богдан Моторс”.

Госпсуд Дніпропетровської області 6 липня визнав банкрутом ПрАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс" і відкрив ліквідаційну процедуру.

20 квітня суд затвердив реєстр вимог кредиторів компанії на 6,7 млрд грн, внісши до нього в т.ч. вимоги:

Укрексімбанку - на 1,64 млрд грн (з яких 748 млн грн - як забезпечені заставою/іпотекою майна боржника; 894,1 млн грн - 4 черга; 0,16 млн грн - 6 черга);

UniCredit Bank AG - 1,78 млрд грн (з яких 1,53 млрд грн - як забезпечені заставою/іпотекою майна боржника; 70,45 млн грн - 4 черга; 177,5 млн грн - 6 черга);

“Міжнародного інвестиційного банку” - 181,6 млн грн (як забезпечені заставою/іпотекою майна боржника;

“Саревін Інвестментс ЛТД” - 2,35 млрд грн (4 черга);

ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "БРІЗ" від імені якого діє ТОВ "КУА "Ф’южн Капітал Партнерз" - 385,8 млн грн (4 черга);

ТОВ "Автомобільна група "Богдан" - 349,8 млн грн (4 черга);

ТОВ "Фінансова компанія "Фінворк" - 5,9 млн грн (4 черга).

У “Саревін Інвестментс ЛТД”, ПАТ "ЗНВКІФ "БРІЗ" від імені якого діє ТОВ "КУА "Ф’южн Капітал Партнерз", ТОВ "Автомобільна група "Богдан" простежується зв’язок з боржником, який входить у корпорацію “Богдан” Олега Гладковського.

Нагадаємо, Госпсуд Дніпропетровської області в листопаді 2020 року визнав банкрутом ще одну пов’язану з корпорацією “Богдан” компанію - ТОВ “Мегатерм” (раніше називалося ТОВ “Мега Авто Логістик”).