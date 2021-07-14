Під будівлею ВР відбулися зіткнення між ветеранами-силовиками і поліцією

Сьогодні в Києві проходить Всеукраїнська масова акція протесту ветеранів усіх силових структур, які потребують невідкладного перерахунку пенсій. Під будівлею Верховної Ради між ними і поліцейськими відбулися зіткнення, повідомляє РБК-Україна.

Ветерани-силовики прорвалися до Ради після того, як до них не вийшов спікер парламенту Дмитро Разумков.

Ветерани скандують "Разумков" і вимагають зустрічі. Пенсіонерів стримує поліція і Національна гвардія.

Поліція кілька разів використовувала проти мітингувальників сльозогінний газ.

Очікувалося, що з 11:00 мітинг продовжиться перед будівлею Кабінету міністрів. Станом на зараз зіткнення стихають.