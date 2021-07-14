Кабмін вніс зміни до COVID-сертифікатів

Кабінет міністр України вніс зміни до "ковідних сертифікатів". Термін дії цього документу становитиме 180 діб, повідомляє РБК-Украина.

Разом з тим, термін дії ПЦР-тестів становитиме 72 години.

Кабмін вніс зміни до "ковідних сертифікатів", які підтверджують вакцинацію від коронавірусу, негативний результат тестування або одужання від зазначеної хвороби.

Нагадаємо, цифрові COVID-сертифікати вже частково запрацювали в Україні. Сертифікат для зарубіжних поїздок почне діяти після того, як його визнають інші країни.

Автор: Анастасія Рокитна