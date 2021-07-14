ЗМІ опублікували відео розстрілу талібами 22 полонених спецпризначенців

Бойовики руху "Талібан" розстріляли на кордоні з Туркменістаном 22 полонених афганських спецпризначенців, повідомляє УНИАН.

Про інцидент, який стався 16 червня, повідомляє CNN, який отримав у своє розпорядження кілька відеозаписів.

За даними телеканалу, афганські спецпризначенці були вбиті в місті Давлат Абад в провінції Фарьяб біля кордону Афганістану з Туркменістаном.

Після запеклого бою таліби оточили спецпризначенців, у яких закінчилися боєприпаси. Бойовики "Талібану" запропонували військовим здатися, а коли ті вийшли з піднятими руками, відкрили вогонь. У Червоному Хресті підтвердили загибель 22 військовослужбовців.

Обережно! Відео містить сцени насильства!!!

Водночас представник "Талібану" заявив телеканалу, що 24 спецпризначенці, які були взяті в полон в провінції Фарьяб, все ще живі і знаходяться у них. Однак будь-яких доказів вони не надали.

У міноборони Афганістану заявили, що військові були вбиті.

За даними CNN, місцеві чиновники розкритикували афганську владу за відряджання елітного спецпідрозділу "без підкріплення і прикриття з повітря".

Член провінційної ради Фарьяба Абдул Ахад Айлбек сказав, що прибулі військові погано знали цей район, як і інші райони, контрольовані талібами.