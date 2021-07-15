Ощадбанк отримав рекордний операційний прибуток

За підсумками першого півріччя Ощадбанк отримав 3,3 млрд грн операційного прибутку, що є найвищою сумою, яку банк отримував за перші шість місяців року, чистий прибуток скоротився через переоцінку цінних паперів, повідомляє Экономическая правда.

Водночас торговий результат (насамперед через переоцінку цінних паперів у капіталі) становив від’ємне значення 2,8 млрд грн, внаслідок чого чистий прибуток Ощаду за шість місяців року становить 513 млн грн.

У першому півріччі 2020 року сума операційного прибутку становила 300 млн грн, що в 11 разів менше за результат першого півріччя 2021 року. Причина зростання полягає у зростанні процентних та комісійних доходів.

Так, розмір чистого процентного доходу протягом звітного періоду становив майже 6 млрд грн, що на 2,6 млрд грн перевищує показник у річному вимірі. Обсяг чистого комісійного доходу – понад 3 млрд грн, або майже на 1 млрд грн більше, ніж торік.

Обсяг наданих кредитів зріс у річному вимірі на 6,2 млрд грн (на 9,9 %) і становить 69,5 млрд грн. Протягом першого півріччя банк також зменшив частку проблемних кредитів на 9 в.п. – з 51% до 42%, або майже на 5,6 млрд грн.