Вакцину Pfizer доставили до Харкова з грубим порушенням умов зберігання - ЗМІ (відео)

Вакцину проти коронавірусу від компанії Pfizer, яка вимагає складної логістики і дотримання температурного режиму, доставляють в регіони з грубими порушеннями умов зберігання, повідомляє УНИАН.

Стверджується, що кадри були надані журналістам головою Національної медичної палати України Сергієм Кравченком. Він уточнив, що отримав запис від колег з Держлікслужби.

Одна з партій препарату, як стверджується, надійшла в регіони з порушенням умов транспортування і дотримання холодового ланцюга.

На кадрах розпаковують контейнер з вакцинами, який прибув до Харкова. На записі видно, що вакцина Pfizer надійшла без спеціального контейнера, без холодових елементів. А внутрішній трекер зареєстрував плюсову температуру протягом тривалого періоду часу. При цьому виробник наполягає на спеціальному температурному режимі - від мінус 60 до мінус 80 градусів за Цельсієм.

За словами Кравченка, поки немає рішення про те, що робити із зіпсованою партією вакцини. Хто винен у порушеннях умов транспортування препарату, повинні встановити в МОЗ, Держлікслужбі та управлінні фармаконагляду Держекспертного центру.