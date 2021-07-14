США проведуть евакуацію лояльних жителів Афганістану

Сполучені штати Америки евакуюватимуть афганістанців, які подали запит на американську візу та допомагали країні. Повітряна евакуація запланована на кінець липня, повідомляє РБК-Україна.

Про це сказано на Twitter-акаунті Міністерства оборони США. Прессекретарь Пентагону Джон Кірбі не розкрив подробиць того, куди саме доставлятимуть людей і не розповів про план переміщення афганістанців на території країни перед евакуацією задля їх безпеки.

Варто відзначити, що евакуацію також підтвердив і президент США Джо Байден. За словами глави країни, в липні будуть відкриті авіаційні рейси з метою переселення афганістанців, які бажають покинути свою країну та подали заяви на отримання спеціальної імміграційної візи США. Байден відзначив, що евакуація стосується тих людей, які працювали пліч-о-пліч з американськими військовими й виступали в ролі перекладачів.

Автор: Сергій Пишкін