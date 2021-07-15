5 найважливіших емоційних потреб особистості

Окрім фізичних потреб, зокрема в їжі, воді, сні та безпеці, люди мають ще й так звані базові емоційні потреби. Усього їх є п’ять, і кожна з них важлива по-своєму, повідомляє 24 Канал.

За словами психологині Мар’яни Франко, фізичні називають потребами першого порядку, бо вони відповідають на питання "Чи я виживу?". Натомість емоційні відносять до потреб вищого порядку, адже вони характеризують якість нашого життя і відповідають на запитання "Як я живу?"﻿. І знаючи про них, можна більш ефективно вчитися їх задовільняти.

"Адже щоб бути щасливим організмом достатньо добре виспатись і попоїсти, а щоб бути щасливою людиною нам потрібно дещо більше," , – каже Франко.

Базові емоційні потреби

Безпечна прив'язаність.

Автономія, компетентність та відчуття ідентичності.

Реалістичні межі та самоконтроль.

Вираження своїх почуттів.

Спонтанність і гра.

Потреба в безпечній прив'язаності

Або "Я люблю тебе тому, що ти є".

Як зазначає психологиня, безпечна прив’язаність передбачає безумовне прийняття, безпеку та турботу. Для кращого розуміння вона рекомендує поставити собі запитання: "За що ви любите/любили б свою дитину?". Відповідь однозначна: "Тому що це моя дитина!".

Таке ж ставлення повинно бути і до себе, адже кожен з нас заслуговує на любов лише тому, що є. І якщо людина має таке самосприйняття, то вона будуватиме емоційно близькі та безпечні стосунки з іншими.

"У неї не буде ілюзій, щодо того, що можна якось заслужити любов у тих, хто не здатен її дати. Адже це так само абсурдно, як очікувати, що на дубі раптом виростуть яблука," , – пояснює психологиня.

Потреба в автономії, компетентності та власній ідентичності

Або "Аня, ти не Оля".

Людина, яка задовольняє потребу в автономії, визнає, що вона унікальна та поважає це. Вона здатна відстоювати власні межі та розуміє, що у кожного є свої сильні й слабкі сторони. Розвинене відчуття власної ідентичності дозволяє знаходити власні способи реалізації.

Потреба в реалістичних межах та самоконтролі

Або "Немає безвихідних ситуацій, а є вихід, який нам не подобається".

Коли людина має реалістичне розуміння власних меж, певних життєвих правил та граней можливого, тоді вона знає, що кожне досягнення потребує своєї ціни і погоджується на це. Іншими словами, це є дисципліна або самоконтроль.

"Тоді людина здатна ефективно співпрацювати з іншими та керувати собою на шляху до досягнення своїх мрій та цілей," , – каже Франко.

Потреба у вираженні почуттів

Або "Ми всі говоримо двома мовами: українською і мовою емоцій".

Як зазначає психологиня, численні наукові експерименти доводять, чим ліпше ми усвідомлюємо та виражаємо власні емоції, тим краще почуваємося і навіть є здоровішими. А людина, яка може говорити про свої потреби та почуття, швидше знайде спільну мову як з собою, так і з оточуючими.

Спонтанність та гра

Або "Пробуй доки тобі не вдасться!".

Гра – найбільш безпечний спосіб навчатися, розвиватися та відточувати навички, каже Франко. І якщо ми зберегли здатність до гри та бути спонтанним, тоді нам легше засвоювати новизну та ставати більш умілими. У сучасному світі, де постійно потрібно адаптовуватись до змін та невизначеності, така здатність є чи не ключовою.