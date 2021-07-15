В Україні недоїдають майже 10 млн осіб, - ООН

В Україні, згідно з даними Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), недоїдають майже 10 мільйонів чоловік. Це найгірший показник серед усіх країн Європи, повідомляє Страна.ua.

Так, всього в Україні 9,8 осіб відчувають брак їжі. Гостру нестачу їжі, за даними ЮНІСЕФ, відчувають 1,1 млн осіб - на 200 тисяч більше, ніж за минулої оцінці фонду.

Ці люди щонайменше змушені пропускати прийоми їжі через брак грошей. Ще 8,7 млн осіб віднесли до категорії тих, хто не пропускають прийоми їжі, але змушені скорочувати споживання їжі, це на 200 тисяч менше, ніж у 2014-2016 роках.

Однак в цілому в Україні найгірший абсолютний показник серед всіх країн Європи за загальною кількістю людей, які відчувають нестачу їжі в Україні. Слідом йде Росія (9,2 млн чоловік). Даних по Білорусі ЮНІСЕФ не надає.

Втім, в процентному співвідношенні до загального населення найгірше серед європейських держав ситуація в Албанії. Там недоїдають 46,5% населення. Слідом розташувалася Молдова - 31,7% жителів (1,3 млн чоловік). В Україні ця проблема зачіпає 22,4% осіб, в Росії - близько 6,5%.