Всі автобуси в українських містах стануть електричними

В Україні, де електромобілі набувають все більшої популярності, планують з 2030 року випускати на маршрути тільки автобуси на електричній тязі, повідомляє Сьогодні.

Така ініціатива міститься в проєкті закону, який оприлюднило Міністерство інфраструктури. Документ поки не схвалений Кабінетом міністрів і не зареєстрований у Верховній Раді.

"Запровадити використання електробусів в сфері регулярних пасажирських перевезень встановивши, що з 1 січня 2030 року допускаються до використання виключно електробуси" , – йдеться в пояснювальній записці до документа.

До цієї дати хочуть поступово посилювати вимоги до перевізників щодо парку електробусів:

з 1 січня 2025 року – не менше 20% всіх транспортних засобів;

з 1 січня 2027 року – не менше 40%;

з 1 січня 2029 року – не менше 80%.

А щоб стимулювати виробництво електробусів всередині країни, відомство пропонує ввести додаткові квоти – на вітчизняні автобуси на електротязі.