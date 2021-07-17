У Греції показали новий український БПЛА

На Міжнародній оборонній виставці DEFEA 2021 в Греції показали нове покоління модульного безпілотного літального апарату People's Drone (PD-2) із вертикальним зльотом і посадкою, повідомляє Обозреватель.

Його розробила українська компанія Ukrspecsystems﻿.

Під час виробництва багатоцільового БПЛА команда ставила за мету – створити ефективний і універсальний пристрій, який може працювати в будь-яких, зокрема погодних умовах, витратні матеріали та запчастини для нього мають бути доступні в усьому світі, а конфігурація системи змінена за лічені хвилини. Про це пише портал Army Recognition﻿.

Зазначається, що планер PD-2 може бути легко налаштований як безпілотник із вертикальним зльотом і посадкою (VTOL) або як звичайний літак із нерухомим крилом та шасі, а також без нього. Це можна зробити у будь-яких умовах протягом 15 хвилин. Без інструментів можливо змінити способи зльоту й посадки, розмах крил, витривалість, злітну масу, вагу корисного навантаження.

Український БПЛА PD-2 на виставці в Греції. Джерело: armyrecognition.com

БПЛА PD-2 оснащений чотиритактним карбюраторним бензиновим двигуном і може розвивати максимальну швидкість польоту 140 км/год. Максимальна злітна маса становить 55 кг, а автономність роботи – 8 годин.

Розробники кажуть, що БПЛА PD-2 у небі, немов риба у воді. Джерело: Facebook Ukrspecsystems

Модульна конструкція і гнучкість планера дозволяють змінювати його корисне навантаження на ходу, залежно від завдань місії. PD-2 може доставляти вантажі: скидати через модулі фюзеляжу/крила або садити дрон для завантаження/розвантаження і подальшого злету. Доставка вантажу може здійснюватися по команді або в заздалегідь визначений момент.

Український БПЛА PD-2 легко транспортується і збирається. Джерело: defence-ua.com

У Ukrspecsystems уточнили, що стандартна конфігурація зв'язку БПЛА містить наземну станцію управління прямою видимістю, що використовує радіозв'язок. Планер має дві лінії передачі даних (основна, яка використовується для обміну відео і телеметрії в межах 200+ км, і резервна, тільки для телеметрії), з функцією автоматичного перемикання між ними в разі GNSS або втрати сигналу й шифруванням AES-256.

Конструкцію PD-2 з класичним стартом до вертикального можна змінити протягом 15 хв. Джерело: defence-ua.com

Тоді як на наземній станції управління є два портативні комп'ютери для легкої інтеграції в будь-яке місце (вантажівка, контейнер тощо). Якщо рельєф плоский і відкритий, достатньо використовувати БПЛА, а як тільки місія зіштовхнеться із важкопрохідною місцевістю, на допомогу приходить моторизована щогла.

Наземна станція управління автоматично вмикає стрибкоподібну перебудову частоту в разі втрати сигналу GNSS. Також в апарата існує просунуте програмне забезпечення, яке забезпечує бездоганну роботу всіх цих функцій на ходу без втручання людини.