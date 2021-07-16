НБУ застосував заходи впливу до двох страхових компаній

Національний банк України застосував до двох страховиків – ТДВ «СК «Екта» та ПрАТ «Українська страхова компанія» – заходи впливу за порушення нормативу платоспроможності та достатності капіталу.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 16 липня, повідомляє пресслужба﻿ НБУ.

Національний банк зобов’язав «Екту» вжити заходів для усунення порушення у строк до 30 серпня 2021 року. Порушення обов’язкових фінансових нормативів встановлене за результатами аналізу звітності компанії за І квартал 2021 року з урахуванням інформації про неналежне підтвердження вартості прийнятних активів.

«Українській страховій компанії» призупинили ліцензії на провадження страхової діяльності та зобов’язано вжити заходів для усунення порушення до 31 грудня 2021 року. Компанія зареєстрована на тимчасово непідконтрольній Україні території (м. Донецьк), але виконує обов’язок щодо звітування до НБУ.

Також страховик самостійно запропонував регулятору розглянути питання про тимчасову зупинку ліцензій до моменту відновлення фінансового стану та дотримання нормативу платоспроможності та достатності капіталу, порушення якого триває довгий час.

Рішення про застосування заходів впливу набувають чинності 17 липня 2021 року.