Урожай зернових: аграрії ідуть на рекорд

В Україні за першу половину липня намолотили 5,5 млн тонн зерна нового врожаю. Аграрії, за показниками врожайності, цього року йдуть на рекорд, повідомляє УНІАН.

"Аграрії всіх областей України розпочали збирання ранніх зернових та зернобобових культур. Збір проведено на площі 1,3 млн га (9% до прогнозу) при врожайності 41,6 ц/га, намолочено більше 5,5 млн тонн зерна нового врожаю" , – йдеться в повідомленні.

Зокрема, вже зібрано понад четверть усього прогнозованого ячменю (2,9 млн тонн) та десяту частину озимої пшениці (2,5 млн тонн).

У міністерстві зазначили, що лідерами з обмолоту є аграрії Херсонщини, які зібрали зерно з більш як половини площі області.

Як відмітив генеральний директор асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Роман Сластьон, урожайність полів цього року значно вища, ніж у 2019 році, коли аграрії зібрали найбільший за часи незалежності України врожай – 75 млн тонн.

"Рекордний врожай зерна цього сезону підтверджує урожайність по першому мільйону тонн – 37 ц/га цьогоріч проти урожайності 31 ц/га 2019 року, в якому був встановлений рекорд в 75 млн тонн зерна. І це при тому, що урожайність в 37 ц/га сформована переважно збором площ на Херсонщині районами, де все ж були порівняно гірші погодні умови" , – розповів Сластьон.

За даними Мінагрополітики, в деяких областях урожайність зернових культур перевищує 50 ц/га, а саме в господарствах Вінницької, Волинської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Черкаської областей.

Урожай зернових у 2020 році становив 65,4 млн тонн зернових, що майже на 7 млн тонн менше, ніж у 2019 році.