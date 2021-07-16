Число жертв протестів у ПАР перевищило 200

Число жертв вуличних протестів в провінціях Квазулу-Натал і Гаутенг в Південно-Африканській Республіці (ПАР) перевищило 200, повідомляє Лента.Ру.

За словами виконуючої обов'язки міністра при президенті країни Кумбудзо Нтшавені, всього в ході вуличних безладів померли 212 осіб. Поліція затримала понад 1,6 тисячі жителів. Нтшавені зазначила, що зараз ситуація в регіоні поступово стабілізується.

15 липня стало відомо про плани влади ПАР мобілізувати військові резерви і розгорнути більш 25 тисяч солдатів, щоб зупинити безлади на вулицях міст. За повідомленнями уряду, поки не ясно, коли можна буде розгорнути підкріплення, так як мобілізація може зайняти кілька тижнів і обійдеться в чималі суми.

Протести в ПАР почалися після ув'язнення колишнього президента республіки Джейкоба Зуми. Він отримав 15 місяців позбавлення волі за відмову від дачі показань у рамках антикорупційного розслідування його діяльності на посаді глави держави.