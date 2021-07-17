Курс валют НБУ на 17 июля

Курс валют НБУ на 17 июля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в субботу, 17 июля 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 16 июля, не изменился и остается на уровне 27.29 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 17 июля 2021 года.

Курс евро остается стабильным на уровне 32.24 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 17 июля 2021 года.

Рубль не изменился, и его курс составил 3.68 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 17 июля 2021 года.

Фунт стерлингов не изменился, и его курс составил 37.84 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 17 июля 2021 года.

Курс швейцарского франка остается стабильным на уровне 29.77 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 17 июля 2021 года.

Курс польского злотого остается стабильным на уровне 7.04 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 17 июля 2021 года.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 27.290500
EUR Евро 32.236900
RUB Рубль 0.368270
GBP Фунт стерлингов 37.838300
CHF Швейцарский франк 29.767100
PLN Польский злотый 7.044000
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