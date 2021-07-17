У США заявили про початок "пандемії нещеплених"

США переживають "пандемію нещеплених". За останній тиждень кількість нових випадків зараження коронавірусів зросла на 70%, повідомляє Новое время.

Про це заявила глава Центрів по контролю і профілактиці захворювань США (CDC, підвідомчі Міністерству охорони здоров'я і соціальних служб) Рошель Валенські.

"Це перетворюється в пандемію нещеплених. Ми бачимо спалахи захворюваності в тих частинах країни, де низький рівень вакцинації" , - сказала вона.

Найнижчий рівень вакцинації в США - в штаті Міссісіпі. Там повністю щеплені 33,5% жителів. Частка невакцинованих серед тих, що заразилися на цьому тижні в Міссісіпі склала 94%, на нещеплених також довелося 87% госпіталізацій і 93% - смертей, повідомив глава департаменту охорони здоров'я штату Томас Доббс.

За даними CDC, в США повністю вакциновані 48,3% населення.