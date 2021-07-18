Б/у автомобілі: що можна купити за $ 500

Попит на дешеві автомобілі є завжди. Більш-менш реальним цінником можна вважати 500 доларів – що ж можна купити за такі гроші, повідомляє 24 Канал.

Насправді на ринку чимало вживаних автомобілів і за меншою ціною, причому – молодших за віком та вищих за класом. Але всі вони мають той чи інший суттєвий недолік: проблеми з документами, несправний двигун або трансмісію, значну корозію або ушкодження внаслідок ДТП. Про такі машини ми говорити не будемо, адже це інша, не менш цікава тема. Скажемо лише, що мінімальною ринковою вартістю старого автомобіля завжди буде його ціна за тарифом металобрухту (сьогодні – 4 – 5 грн/кг живої ваги).

Багато хто хотів би придбати 30-річне авто у стані нового для повсякденної експлуатації, але за такі машини просять як за музейні експонати

Отже, при приблизно одній і тій самій ціні автомобілі різних моделей будуть в різному стані. Серед членів рівняння ціна-якість – також надійність моделі та місткість її кузову. Клас та престижність у цьому ціновому сегменті значення практично не мають, натомість є такий чинник, як доступність якісних запчастин. Наголосимо – саме якісних, адже для давно знятих з виробництва моделей випускається дуже багато дешевих, але практично непридатних до використання деталей.

“Запорожець”

Взагалі цілком жвавий на ходу “Зазик” можна купити навіть за $300, але він буде страшний на вигляд та з серйозними технічними проблемами – найчастіше, двигуна. А за півтисячі “зелених” легко знайти симпатичний автомобільчик, кузов якого не чіпали гаражні рихтувальники та маляри, а у двигуні якого досі працюють деталі, встановлені в нього на конвеєрі за “часів застою”. Звісно, численні дрібнички доведеться ремонтувати, але в цілому машина буде придатною до експлуатації. Кузов усіх “Запорожців” добре опирається корозії, до того ж він міцний конструктивно. Те саме можна сказати й про його ходову частину.

За $500 цілком реально придбати ЗАЗ у заводській фарбі, але ідеальним він не буде: очікуйте зношені агрегати та корозію кузова

З негативних особливостей “Запорожця” – маленький багажник, мала кількість дверей, недовговічний двигун (ресурс максимум 60 – 80 тис. км), обмежений доступ до запчастин і неможливість встановити ГБО. Будьте готові, що ремонтувати ЗАЗ-968 вам доведеться самотужки – професійні майстри давно вже не беруться за них.

“Москвич”

Більшість “живих” автомобілів марки “Москвич” продається (точніше, купують) за 15 – 16 тис. грн, тобто трохи дорожче нашого ліміту. Але за ці гроші покупець отримує працездатний автомобіль з можливістю перевозити чотирьох пасажирів (крім водія) та до пів тони вантажу. Трохи дешевший автомобіль буде із вадами екстер’єру та – найімовірніше – зношеним двигуном. Проблем із коробкою передач не буде лише у тих екземплярів, які устатковані КПП від “Жигулів”.

Придбати “Москвич” в кузові універсал або хетчбек у доброму стані сьогодні можна лише за великі гроші: за ними вже полюють колекціонери

Міцніше “Москвича” буде тільки “Волга”, але за $500 вона буде у стані “заводиться і може рухатися своїм ходом”. Ремонтувати “Москвича” простіше за всіх, це можна робити як самому, так і у гаражних механіків, а ось СТО, де візьмуться за такий транспорт, доведеться пошукати, особливо якщо машина дуже запущена.

Попит на “Москвичі” в діапазоні $500 – 700 доволі відчутний: цей міцний автомобіль переносить перевантаження та легко ремонтується

З якісними новими запчастинами до АЗЛК та ІЖів справи не дуже добрі, але в кожному регіоні (та у соцмережах) є шроти-розборки, на яких “Москвичі” досі не закінчилися. З мінусів цієї моделі – слабка рідна трансмісія, низька стійкість проти корозії, велика кількість екземплярів з “мертвими” документами.

“Жигулі”

Певно, в даній ціновій категорії будь-який ВАЗ буде в найгіршому стані – з іржавим кузовом, слідами ДТП на ньому та купою проблем з агрегатами. Але ці автомобілі котируються на ринку найвище, тому й співвідношення ціна-якість тут відрізняється від інших автомобілів. “Жигулі” справді більш надійні, хоча це не стосується геть убитих екземплярів, після численних гаражних ремонтів із застосуванням низькосортних запчастин. Серед плюсів ВАЗів – все ще широкий вибір запчастин та готовність багатьох механіків взяти таку машину в роботу. Мінуси теж є: відносно слабкі кузови та переплата “за бренд” (так-так, не посміхайтесь!).

Екземпляри “Жигулів” з великим залишком заводського ресурсу і придатні до безпроблемної експлуатації, коштують ближче до $1000

Сказане вище де в чому не стосується “ВАЗів” з кузовом універсал (моделі 2102 та 2104) – їх, по-перше, набагато менше на ринку, а по-друге, в даній ціновій групі вони будуть ще в гіршому стані. Річ у тому, що їхня практична цінність набагато вище через більш зручний та місткий багажний відсік. Майте на увазі, що іржавий “Жигуль” не можна навантажувати, бо такий кузов просто ламається.

Старі автомобілі з кузовом універсал – товар специфічний: за ними активно полюють як за робочою конячкою, але гідних екземплярів мало

Рекомендація:

Коли вже ви настільки обмежені в бюджеті при купівлі вживаного авто, відкиньте всі міркування, крім одного: машина має якомога більше їздити і якомога менше стояти. Тому в першу чергу звертайте увагу на стан основних агрегатів машини-кандидата на придбання. Виправданням у прагненні до більш поважної моделі може стати хіба що потреба у більшому корисному просторі у кузові та вантажопідйомності.