Міністр інфраструктури Кубраков продав свій бізнес

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков продав свою частку в бізнесі, компанія спеціалізується на управлінні нерухомістю та послугах ЖКГ, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як заявив міністр, цей бізнес він заснував разом із партнерами у 2016 році. На сьогодні компанія вийшла на ринок понад 10 міст України.

"У 2019 році, коли я вперше прийняв рішення приєднатися до виборчого списку "Слуги народу", я передав свою частку в групі компаній в управління. Наприкінці 2020 року я вирішив продати свою частку бізнесу. Для оцінки її вартості було залучено компанію з великої четвірки" , - написав Кубраков.

За його словами, підготовка угоди тривала кілька місяців. Згідно з даними в Єдиному державному реєстрі декларацій, за відчуження майна на користь Руслана Крамаренка Кубраков отримав 9,863 млн грн.

Олександр Кубраков став главою Мінінфраструктури у травні 2021 року, змінивши на цій посаді Владислава Криклія. До цього з листопада 2019 року він був головою Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор").