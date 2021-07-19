Понад півмільйона китайців вимагають від ВООЗ розслідувати витік з лабораторії в США

Більш ніж півмільйона китайців підписали онлайн відкритого листа до Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ): вони зажадали розслідувати ситуацію в американській біолабораторії на базі Форт Детрік, щоб "запобігти майбутнім епідеміям", повідомляє Лента.Ру.

У листі стверджується, що в лабораторії стався витік у 2019 році, незадовго до коронавірусної пандемії, однак американська влада не розголошує дані про це. Там же йдеться, що з цієї військової бази неодноразово зникали небезпечні зразки.

17 липня глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреїсус заявив, що організація планує перевірити китайські лабораторії, біля яких були перші випадки зараження COVID-19. Гебреїсус також зазначив, що розслідування походження коронавірусу має бути науковою роботою, вільною від політики. Офіційно такої точки зору дотримується і Китай.

Раніше глава ВООЗ оцінив теорію про витік коронавірусу з лабораторії. Він зазначив, що не виключає версії лабораторного походження SARS-CoV-2. При цьому, за словами Гебреїсуса, з боку Китаю не було необхідної "прозорості й співпраці" при початковому етапі розслідування.