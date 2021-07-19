У Тбілісі затримано осіб, причетних до побиття журналістів

Протягом останніх днів поліцією були затримані 120 осіб, причетних до побиття в центрі Тбілісі 5 липня журналістів і мирних громадян, про це заявив прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, повідомляє Інтерфакс.

"Усі факти насильства проти журналістів будуть розслідувані в максимально короткі терміни і всі винні будуть покарані показово" , - сказав прем'єр-міністр.

Кілька тисяч радикально налаштованих осіб 5 липня не допустили проведення в центрі столиці маршу ЛГБТ-спільноти. В ході цього протесту радикалами були побиті 53 журналіста, яких вони звинуватили в пропаганді ідей ЛГБТ.