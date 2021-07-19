Туреччина може закритися для туристів

Влада Туреччини може закрити кордони після погіршення ситуації з коронавірусом через штам "Дельта". Однак, поки таке питання на порядку денному не стоїть.﻿ Про це, посилаючись на заяву міністра культури та туризму республіки Мехмета Нурі Ерсоя, повідомляє РБК-Украина.

Кількість випадків зараження штамом "Дельта" в країні зросла за останній тиждень майже втричі і досягла 750. За словами міністра, є можливість закриття кордонів країни, але поки таке питання не стоїть.

"Ні від чого гарантії немає, і, звичайно, потрібно дивитися, що відбувається в ряді провінцій зі штамом "Дельта". Однак щодо міжнародних авіарейсів до уваги береться ситуація по всій країні" , - заявив Ерсой, відповідаючи на питання про можливість закриття Туреччини в цьому сезоні через поширення нового штаму.

Однак, за його словами, поки "все йде добре".

Автор: Анастасія Рокитна