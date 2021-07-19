У Дніпрі невідомі на ходу стріляли в автобус

У Дніпрі невідомі розстріляли автобус з пасажирами. Інцидент стався, коли водій автомобіля рухався по Центральному мосту. Як стало відомо, подія трапилася на Центральному мосту, повідомляє ТСН.

В автобус, який курсує за маршрутом сто двадцять четвертим, з боку лісосмуги на лівому березі стріляли невідомі. В результаті чого в авто "вилетіло" бокове вікно.

"Прибувши на місце, виявили транспортний засіб і водія. Він пояснив, що, коли рухався по мосту, з правого боку невідомі в кількості п'яти осіб вчинили постріл у напрямку автобуса з предмета, схожого на пістолет. У результаті було пошкоджено бокове скло автобуса", - розповіли в прес-службі патрульної поліції.

Правоохоронці обстежили територію лісосмуги, однак стрільців не виявили. Чи не знайшли їх і станом на ранок понеділка, 19 липня.