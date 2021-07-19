Вікенд біля моря: скільки коштує житло на українських курортах

Як з'ясувалося з нещодавнього соціологічного опитування, майже третина українців обирають відпочинок на морі. На жаль, не кожен через зайнятість може взяти повноцінну відпустку, але цілком реально вирватися з міста до моря бодай на вихідні, повідомляє Слово і діло.

Для дослідження ми порівнювали вартість двокімнатної квартири на добу на вихідні і ціну двомісного номера в тризірковому готелі на той самий термін.

В Одесі середня вартість оренди двокімнатної квартири у вихідні дні – 3,2 тисячі гривень. Винайняти номер у готелі буде дешевше – в середньому 2 тисячі. У Затоці оренда квартири обійдеться в 1,4 тисячі гривень, а номера в готелі – 2,1 тисячі.

На курортах Кароліно-Бугаз і Чорноморськ вартість номера в готелі приблизно однакова – 1-1,1 тисячі гривень. Квартира на добу в Кароліно-Бугазі обійдеться в 1,3 тисячі гривень, в Чорноморську – близько тисячі.

На морських курортах Миколаївської області недороге житло в Очакові: квартира на добу – в середньому 700 гривень, готель – 900 гривень. У Коблевому вдвічі дорожче: середня вартість оренди квартири – тисяча гривень, готельного номера – 2,1 тисячі.

У Херсонській області до моря можна поїхати в Скадовськ. Там середня ціна готельного номера в добу – 1,6 тисячі гривень, квартири – 1,1 тисяч. У Залізному порту двокімнатну квартиру можна зняти за 1,3 тисячі гривень, а номер в готелі – за 1,2 тисячі. Нижче ціни на житло в Генічеську: готель – в середньому 800 гривень на добу, квартира – близько 700 гривень.

У Бердянську (Запорізька область) середня вартість номера у тризірковому готелі – 1,9 тисячі гривень. Набагато дешевше зняти квартиру – близько 700 гривень.