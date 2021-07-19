До законопроекту президента про олігархів подали понад тисячу поправок

Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що до президентського законопроекту №5599 про деолігархізацію подали до другого читання понад тисячу поправок. До "ресурсного" законопроекту - понад 10 тисяч, повідомляє Слово і діло.

"І так по двом найбільш резонансним законопроектам наступної сесії: закон про олігархів №5599 - подали 1230 поправок, "ресурсний" законопроект №5600 трохи більше, близько 10 300 поправок", - написав Железняк.

Обидва ці законопроекти вже проголосовані парламентарями в першому читанні 1 липня цього року.