У потрійному ДТП на трасі Київ-Чоп загинула дворічна дівчинка

На автодорозі Київ-Чоп Львівської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки і двох автомобілів, в результаті якої загинла 2-річна дитина і постраждали ще чотири людини, з них також двоє дітей, повідомляє Интерфакс-Украина.

"19 липня, близько 17.30, в поліцію надійшло повідомлення про те, що на автодорозі Київ-Чоп біля села Солонка сталося ДТП за участю трьох транспортних засобів. В результаті зіткнення 2-річна дівчинка, пасажирка" Деу ", отримала травми, від яких померла на місці події. Ще двоє дітей, хлопчики у віці 4 і 12 років, які перебували в цьому ж автомобілі, а також ще двоє пасажирів, особи яких встановлюються, з тілесними ушкодженнями доставлені в лікарню, їх діагнози уточнюються" , - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що 37-річний львів'янин водій автомобіля "Ауді", здійснюючи обгін в недозволеному місці, скоїв зіткнення з автопоїздом ДАФ, в результаті чого вантажівка виїхала на зустрічну смугу, де її водій скоїв зіткнення з легковим автомобілем "Деу".

Його затримали в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють обставини події, кількість травмованих і особи всіх учасників ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.