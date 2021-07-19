"Центренерго" заявила про ризик зриву підготовки до зими через маніпуляції трейдерів

ПАТ "Центренерго" заявило про критичну ситуацію з відмовою трейдерів від виконання зобов’язань за двосторонніми договорами, що загрожує зривом підготовки до опалювального сезону, повідомляє Обозреватель.

"У зв’язку з критичною ситуацією, що склалась на ринку електричної енергії в Україні ПАТ "Центренерго" зіткнулось з масовою відмовою контрагентів за двосторонніми договорами виконувати свої зобов’язання, щодо відбору електричної енергії" , - повідомили в компанії.

Своєю чергою, зменшення надходження коштів значно ускладнює підготовку до проходження осінньо-зимового періоду 2021-2022 років, зазначили в компанії.

"Через нестачу обігових коштів під загрозою своєчасне виконання ремонтної програми. Також, під загрозою опинилось накопичення достатніх запасів вугілля на складах ТЕС" , - наголосили в компанії.

Нагадаємо, через маніпуляції трейдерів-спекулянтів ціна на електроенергію на початку липня впала до історичного мінімуму. Через падіння цін нижче собівартості виробництва першою зупинила роботу Слов'янська ТЕС.

Компанія "ДТЕК Енерго" повідомила, що її ТЕС працюють на максимальній потужності, однак через підвищене навантаження на обладнання і відсутність можливості для реалізації повноцінної ремонтної кампанії, почастішали випадки аварійного відключення блоків.