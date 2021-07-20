Фінансові аналітики напророкували біткоїну вибухове зростання

Вартість біткоїна може збільшитися до 318 тис. доларів за монету вже у 2025 році. При цьому вже до 2030-го першій криптовалюті прогнозують подорожчання до 4 млн доларів, повідомляє Обозреватель.

Про це з посиланням на опитування 42 експертів ринку стверджує видання Ixbt. Прогноз озвучили працівники фінансових організацій і компаній.

Найближчим часом більшість учасників (61%) зійшлися на тому, що біткоїн зараз недооцінений: вони очікують, що до кінця 2021 року вартість криптовалюти досягне позначки в 66 284 долари. Це на 28% вище від прогнозу, який давала ця ж група експертів у 2020 році на той же термін – кінець 2021 року.

Попри усереднений прогноз про вибухове зростання до 2030-го, частина експертів дотримується більш скептичної позиції. Вони вважають, що перша криптовалюта ніколи не досягне таких масштабів.

Також важливо зазначити, що всі прогнози про курс біткоїна будуються на персональних оцінках експертів, побудованих виходячи з уже наявної тенденції. З огляду на те, що у криптовалюти немає чітких орієнтирів, а її вартість насамперед залежить від настрою учасників ринку, точний прогноз побудувати практично неможливо.