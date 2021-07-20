Ексміністр засумнівався в словах Ляшко про "препарат від коронавируса"

Ліків проти коронавірусної хвороби на сьогодні не існує, заявив лікар і ексміністр охорони здоров'я Олег Мусій. Раніше інноваційні ліки проти COVID-19 для українців анонсував чинний голова МОЗ Віктор Ляшко, повідомляє УНИАН.

Про це Мусій сказав в ефірі каналу "Україна 24".

"Скажу відразу як лікар, що препарату прямої дії конкретно проти коронавірусу не існує ніде в природі й існувати не може. В цілому противірусні препарати існують, вони діють на різні віруси. Що мав на увазі Ляшко, коли сказав "препарати прямої дії" - він або помилився, або не знав точної інформації. У світі такого препарату немає. Є препарат для профілактики - це вакцина, яка може діяти проти конкретного штаму" , - сказав він.

За словами ексміністра, у разі появи відповідних препаратів, їх можна буде використовувати через кілька років. Він також нагадав заяви про те, що в України буде власна вакцина від коронавірусу.

"До сьогодні української вакцини немає. Інноваційні препарати в цілому вимагають клінічних досліджень, а це мінімум п'ять років. Їх неможливо застосовувати ось так" з коліс" або emergency use, як вакцину" , - підкреслив він.

Раніше Ляшко заявив, що в Україні найближчим часом оголосять про створення нових інноваційних препаратів від коронавірусної інфекції COVID-19, які тільки з'являються у світі.