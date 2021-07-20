Китай застеріг США від відновлення торговельної війни

Відновлення торгової війни між США і Китаєм призведе до програшних результатів, застеріг офіційний представник МЗС КНР Чжао Ліцзяні, повідомляє "Лента.ру".

Таким чином Пекін відповів на недавню заяву глави Мінфіну США Джанет Йеллен, в якій вона засумнівалася в тому, що торішня торгова угода між країнами була вигідна Вашингтону.

"Економічні відносини між Китаєм і США за своєю природою є взаємовигідним. Ми сподіваємося, що США підуть назустріч Китаю і вирішать проблеми в торгових відносинах, щоб сприяти їх сталому та здоровому розвитку", - заявив Чжао Ліцзяні.

Минулого тижня Джанет Йеллен в інтерв'ю New York Times заявила, зокрема, що перша фаза торгової угоди, укладена під час президентства Дональда Трампа в 2020 році, не вирішила фундаментальних проблем США і Китаю, а деякі пункти договору нашкодили американським споживачам.

Угода передбачає, що, починаючи з січня 2020 року, Пекін витратить за два роки 200 мільярдів доларів на покупку товарів з США, в тому числі 77,7 мільярда на промислову продукцію, 52,4 мільярда - на енергоносії, 37,9 мільярда - на послуги. В обмін США відклали заплановане підвищення мит на китайські товари і пообіцяли скасувати 25-процентні збори на продукцію з Китаю після підписання другої фази операції. Будучи кандидатом в президенти США, Джо Байден критикував підписану угоду і називав її провалом.