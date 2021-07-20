Нардепи пропонують обмежити купівлю юрособами понад 500 га землі

Верховній Раді пропонують скоротити максимальну площу земельних ділянок, дозволену до купівлі громадянам України та юридичним особам із 1 січня 2024 року, з 10 тис. га до 500 га, зобов'язати покупця обробляти щонайменше 80% придбаної ділянки протягом щонайменше п'яти років, а також запровадити низку обмежень для недопущення концентрації землі в одних руках, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідний законопроект №5771-1 про внесення змін до Земельного кодексу України щодо уточнення критеріїв придбання у власність земельних ділянок сільгосппризначення зареєстрували 19 липня у Верховній Раді народні депутати Олексій Устенко та Олександр Качура (обидва - парламентська фракція "Слуга народу").

Законопроект пропонує дозволити купівлю до 500 га землі сільгосппризначення лише громадянам України та створеним в Україні юрособам, при цьому покупця після завершення угоди планується зобов'язати обробляти щонайменше 80% купленої ділянки на термін щонайменше п'яти років. Крім того, законопроект пропонує запровадити заборону на будь-які зміни у складі учасників (акціонерів, членів) юридичної особи, яка купила землю, на термін щонайменше трьох років. На думку авторів законопроекту, ці заходи нівелюють схему скупівлі землі великими холдингами через підставних осіб.

Нардепи у пояснювальній записці до законопроекту посилаються на досвід Польщі, де на ринку землі існують обмеження, схожі на запропоновані в законопроекті №5771.

Крім того, автори законопроекту пропонують тимчасово встановити розмір показника нормативної оцінки землі, нижче якого не може бути оцінена вартість сільгоспземель під час укладання угод із нею, на рівні не нижче ніж $1200/га. Тимчасовий захід пропонується запровадити на термін у шість місяців із дати набуття чинності нової методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, яку Кабінет Міністрів повинен буде розробити та затвердити в разі ухвалення Верховною Радою цього законопроекту.

Як повідомлялося, ринок земель сільськогосподарського призначення почав працювати 1 липня. На першому етапі реформи купувати та продавати земельні ділянки зможуть лише громадяни країни. Одна фізична особа зможе мати в розпорядженні не більше ніж 100 га.

Право купувати землю сільгосппризначення 1 січня 2024 року отримають юридичні особи, створені відповідно до законодавства України, при цьому кінцевий бенефіціар однієї або кількох юросіб зможе консолідувати через них загалом не більше ніж 10 тис. га.