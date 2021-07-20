У Держдепі визнали марними санкції проти "СП-2"

США призупинили дію санкцій щодо деяких учасників "Північного потоку-2", оскільки вони не могли зупинити його будівництво. У серпні Держдепартамент представить нову доповідь до Конгресу по трубопроводу. Про це заявив глава пресслужби Держдепартаменту Нед Прайс, повідомляє РБК-Україна.

"Санкції навряд чи могли запобігти будівництву газопроводу. Тому держсекретар США Ентоні Блінкен схвалив їх призупинення в рамках прихильності президента Байдена відновленню відносин з нашими європейськими союзниками" , - сказав Прайс в ході брифінгу.

Він нагадав, що газопровід був побудований більш ніж на 90%, коли адміністрація Джо Байдена приступила до своїх обов'язків в січні 2021 року.

"Ми як і раніше продовжуємо виступати проти газопроводу, ввели в травні санкції щодо 19 компаній і суден, пов'язаних з газопроводом" , - додав представник Держдепартаменту.

Прайс зазначив, що Байден на зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель заявив, що США продовжують виступати проти газопроводу і розглядають його як геополітичного проєкту Кремля, спрямованого на розширення впливу Москви на енергетичні ресурси Європи та обійти Україну.

"Це погана угода для Німеччини, України та для Європи в цілому" , - підкреслив він.

Відповідаючи на питання щодо можливих домовленостей США і Німеччини по "Північному потоку-2" Прайс сказав, що Держдепартамент поки не готовий робити заяви з цього приводу. Однак найближчим часом ситуація може змінитися.