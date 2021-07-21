ЗНО в Україні: 20% школярів провалили тести з історії

Глава Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко провів пресконференцію, на якій привів невтішні факти, що стосуються рівня знань українських випускників, повідомляє Страна.ua.

Так, наприклад, майже 20% українських школярів не змогли пройти тести ЗНО з історії України.

"Це діти, які не володіють картографічними вміннями, не орієнтуються в історичній хронології і не здатні розташувати події, між якими проміжок у 10-20 років" , - сказав Бойко.

За його словами, абітурієнти, які здобули повну загальну середню освіту за часів незалежної України, не можуть згадати "канонічні дати", які привели до цієї незалежності.

Наприклад, діти не знають коли були прийняті Акт Незалежності, Декларація про державний суверенітет, не можуть назвати дату проведення референдуму про незалежність тощо.

"У цьому році ми поставили дітям питання про псевдореферендум у Криму 2014 року. І 15-17% наших абітурієнтів вважають, що він був проведений в 1991 або 1996" , - розповів Валерій Бойко.

На його думку, такі результати дітей з точки зору суспільної значущості демонструють більш загрозливі та все більш невтішні тенденції, ніж, наприклад підсумки тестів з математики. Нагадаємо, що в цьому році, понад 30% учасників ЗНО з математики не отримали мінімальні 10 балів з 67 можливих.