Рейтинг партій: кого підтримують українці в липні

Політичні партії "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність" і "Батьківщина" подолали б п'ятивідсотковий бар'єр, якби вибори до Верховної Ради проходили в найближчу неділю. Про це свідчать результати опитування, проведеного ГО "Київський інститут соціології громадянського суспільства" з 15 по 19 липня 2021 року, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За даними опитування, яке презентував в середу голова ГО "Київський інститут соціології громадянського суспільства", народний депутат V скликання Олександр Ковтуненко, серед тих, хто буде голосувати й визначився з вибором, 23,1% готові підтримати партію "Слуга народу", 17, 5% - ОПЗЖ, 15,4% - "Євросолідарність" і 11,8% - "Батьківщину".

При цьому зберігають шанси на проходження в парламент політсила "Сила і честь", яка отримала б підтримку 4,9% українців, "Радикальна партія Олега Ляшка" (4,1%) і "Українська стратегія Гройсмана" (3,8%).

"Громадянська позиція" набрала б 2,8% голосів визначилися, "Партія Шарія" - 2,1%, "Голос" - 1,5%, "Свобода" - 1,2%, "Опозиційний блок" і "Національний корпус" - по 0,8%, "за майбутнє" - 0,3%, "Народний фронт" і "Самопоміч" - по 0,1%. З іншу партію проголосували б 2% опитаних, а зіпсували б бюлетень або закреслили б усіх кандидатів 7,7% респондентів.

Опитування провела ГО "Київський інститут соціології громадянського суспільства" на замовлення американської компанії West Market Industrial LLC (США). Опитано 3000 респондентів методом CATI (Computer-assisted telephone interview - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Аудиторія - населення віком від 18 років у всіх областях України, крім тимчасово неконтрольованих територій Донецької і Луганської областей та Криму. Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2,8%.