Ціни на соняшникову олію зміняться восени

Ціни на соняшникову олію можуть змінитися на початку осені, тому зараз українцям не варто запасатися олією про запас, повідомляє УНИАН.

Про це в коментарі УНІАН розповіла аналітик Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Світлана Литвин.

За її словами, восени в Україні закінчиться збирання врожаю соняшника і почнеться переробка. Ціни на олію залежатимуть від обсягів та якості врожаю соняшнику.

"Погодні умови цього року дають привід сподіватися на гарний урожай, та й посівні площі під соняшником не зменшуються" , - обнадійливо зазначила експерт.

Крім того, на світовому ринку останнім часом спостерігається зниження цін на рослинні олії через слабший імпортний попит. Як відомо, Україна є одним з найбільших світових експортерів соняшникової олії, тому рівень світових цін значно впливає на формування цін всередині країни.

"Все це дає підстави сподіватися як мінімум на стабілізацію цін для українських споживачів, а то і їх зниження в районі 5-10%. Тому не варто робити запаси" , - підкреслила Литвин.

Ціни на олію в Україні

Ціни на соняшникову олію та цукор в Україні за рік зросли майже вдвічі. За даними Держстату, в червні цього року соняшникова олія коштувала на 80% дорожче, ніж у червні 2020 року.

20 липня 2021 року українцям пояснили, чому за кордоном українське масло продають у два рази дешевше.

Українське масло в Чехії:

У Чехії соняшникова олія українського виробництва коштує близько 30 крон, що становить приблизно 35 гривень. В українських супермаркетах соняшникова олія коштує від 50 до 75 гривень.

Порівняльні ціни в Польщі та Україні:

Згідно з дослідженнями, опублікованими громадською організацією "Економічний дискусійний клуб", різниця в ціні в польських і українських супермаркетах становить від 60-100%.