Ціни на соняшникову олію зміняться восени

Ціни на соняшникову олію зміняться восени

Ціни на соняшникову олію можуть змінитися на початку осені, тому зараз українцям не варто запасатися олією про запас, повідомляє УНИАН.

Про це в коментарі УНІАН розповіла аналітик Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Світлана Литвин.

За її словами, восени в Україні закінчиться збирання врожаю соняшника і почнеться переробка. Ціни на олію залежатимуть від обсягів та якості врожаю соняшнику.

"Погодні умови цього року дають привід сподіватися на гарний урожай, та й посівні площі під соняшником не зменшуються", - обнадійливо зазначила експерт.

Крім того, на світовому ринку останнім часом спостерігається зниження цін на рослинні олії через слабший імпортний попит. Як відомо, Україна є одним з найбільших світових експортерів соняшникової олії, тому рівень світових цін значно впливає на формування цін всередині країни.

"Все це дає підстави сподіватися як мінімум на стабілізацію цін для українських споживачів, а то і їх зниження в районі 5-10%. Тому не варто робити запаси", - підкреслила Литвин.

Ціни на олію в Україні

Ціни на соняшникову олію та цукор в Україні за рік зросли майже вдвічі. За даними Держстату, в червні цього року соняшникова олія коштувала на 80% дорожче, ніж у червні 2020 року.

20 липня 2021 року українцям пояснили, чому за кордоном українське масло продають у два рази дешевше.

Українське масло в Чехії:

У Чехії соняшникова олія українського виробництва коштує близько 30 крон, що становить приблизно 35 гривень. В українських супермаркетах соняшникова олія коштує від 50 до 75 гривень.

Порівняльні ціни в Польщі та Україні:

Згідно з дослідженнями, опублікованими громадською організацією "Економічний дискусійний клуб", різниця в ціні в польських і українських супермаркетах становить від 60-100%.

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