Байден визнав, що не зміг зупинити будівництво "Північного потоку-2"

Президент США Джо Байден вкотре заявив, що з приходом до влади нічого не зміг зробити для того, щоб зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2", оскільки його завершення вже перебувало у фінальній стадії, повідомляє Інтерфакс.

"Ідея про те, що мало бути сказано чи зроблено щось таке, що могло б зупинити це, нереалістична", - сказав він журналістам.

Президент додав, що "Північний потік" вже завершено на 99%" .

Раніше повідомлялося, що США та ФРН узгодили спільну позицію щодо теми "Північного потоку-2". У спільній заяві сторін відзначено основні положення цих домовленостей.

Байден заявив у зв'язку з цим:

"Як ви знаєте, у мене була дуже, дуже плідна дискусія з Ангелою Меркель. Вона та уряд Німеччини працюють над зобов'язаннями, які передбачають, що якщо насправді Росія докладе зусиль, щоб навмисно заподіяти біль Україні та іншим країнам, вони відреагують".

Втім, більшість законодавців США, незалежно від партійної приналежності, негативно відреагували на угоду.